Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

«Ратифицировать Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Закон принят Палатой представителей Нацсобрания 20 декабря 2022 г. и одобрен Советом Республики 21 декабря 2022 г.

Документ предусматривает создание наднационального налогового комитета и гармонизацию налогового законодательства двух стран в сфере администрирования косвенных налогов – НДС и акцизы.