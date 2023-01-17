Турция заинтересована в поиске надежных бизнес-партнеров в Беларуси. Это было отмечено во время встречи 17 января 2023 г. директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с председателем Совета по производству и торговле Турции (ÜTİK) Озканом Пынаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, компания Kantec, входящая в состав Совета, занимается автоматизацией производств пищевой промышленности и готова делиться опытом с белорусскими предприятиями.

В свою очередь Н.Борисевич выразил готовность Центра разработать для турецких деловых кругов индивидуальный алгоритм действий по решению конкретно поставленных задач и оказать полное содействие в ходе его реализации.

Стороны договорились развивать взаимодействие, в том числе в рамках организации взаимных визитов белорусских и турецких делегаций.