|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОИСКЕ НАДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ В БЕЛАРУСИ
11:07 18.01.2023
Турция заинтересована в поиске надежных бизнес-партнеров в Беларуси. Это было отмечено во время встречи 17 января 2023 г. директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с председателем Совета по производству и торговле Турции (ÜTİK) Озканом Пынаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, компания Kantec, входящая в состав Совета, занимается автоматизацией производств пищевой промышленности и готова делиться опытом с белорусскими предприятиями.
В свою очередь Н.Борисевич выразил готовность Центра разработать для турецких деловых кругов индивидуальный алгоритм действий по решению конкретно поставленных задач и оказать полное содействие в ходе его реализации.
Стороны договорились развивать взаимодействие, в том числе в рамках организации взаимных визитов белорусских и турецких делегаций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
Курсы в банках
на 18.01.2023
Конвертация в банках
на 18.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте