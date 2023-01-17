ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) намерена наладить взаимодействие с центрами поддержки экспорта Сибирского федерального округа. Это было отмечено в ходе онлайн-конференции, организованной 17 января 2023 г. Торговым представительством РФ в Беларуси и Российским экспортным центром.

«Активное участие региональных центров поддержки экспорта в информировании деловых кругов о возможностях применения биржевого механизма во внешней торговле будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Сибирским федеральным округом, обеспечивая благоприятные условия для роста взаимного товарооборота», - сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба биржи.

По его мнению, региональные центры поддержки экспорта должны быть в числе главных проводников идей биржевой торговли, содействуя привлечению на торги субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и третьих стран.

«В настоящее время на бирже аккредитованы и работают 28 компаний из 5 регионов Сибирского федерального округа. При этом по сумме сделок, заключенных в прошлом году, лидирует Кемеровская область. Она же вошла в ТОП-3 регионов России по объему биржевого товарооборота с Республикой Беларусь — главным образом благодаря крупным поставкам энергетического угля для белорусских промышленных предприятий. Производственные и торговые организации Новосибирской области и Алтайского края тоже достаточно регулярно реализовывали свою продукцию на биржевой площадке. Львиная доля продаж пришлась на маслосемена рапса и подсолнечника, а также импортозамещающие товары промышленного назначения», - сообщил Александр Башлий.

По мнению представителя БУТБ, в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества в сфере биржевой торговли можно лишь путем объединения усилий биржи с региональными центрами поддержки экспорта, в том числе в формате брокерства. С этой целью в ближайшей перспективе планируется организовать на базе БУТБ пилотный обучающий семинар для сотрудников центров поддержки экспорта из разных регионов России и в том числе из Сибирского федерального округа.