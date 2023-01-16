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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ИРАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОХОДИТ В ТЕГЕРАНЕ
10:56 17.01.2023
В Тегеране 16 января 2023 года началось третье заседание белорусско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.
Белорусскую сторону возглавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, представители двух стран обсудили перспективные направления сотрудничества, отметив особую важность практической реализации достигнутых договоренностей.
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