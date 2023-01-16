МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ИРАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОХОДИТ В ТЕГЕРАНЕ

10:56 17.01.2023 В Тегеране 16 января 2023 года началось третье заседание белорусско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Белорусскую сторону возглавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, представители двух стран обсудили перспективные направления сотрудничества, отметив особую важность практической реализации достигнутых договоренностей.