|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СВЫШЕ 13 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ С НАЧАЛА ГОДА
13:23 16.01.2023
Свыше 13 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
2С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало более 13 тысяч иностранцев: 9 966 граждан Литвы, 1822 гражданина и 462 негражданина Латвии, граждан Польши — 1 329», - говорится в сообщении.
Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 398 565 иностранцев: 258 229 граждан Литвы, 27 341 негражданин и 89 956 граждан Латвии, а также 23 039 граждан Польши.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 16.01.2023
Конвертация в банках
на 16.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте