МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СВЫШЕ 13 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ С НАЧАЛА ГОДА

13:23 16.01.2023 Свыше 13 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет. 2С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало более 13 тысяч иностранцев: 9 966 граждан Литвы, 1822 гражданина и 462 негражданина Латвии, граждан Польши — 1 329», - говорится в сообщении. Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 398 565 иностранцев: 258 229 граждан Литвы, 27 341 негражданин и 89 956 граждан Латвии, а также 23 039 граждан Польши.