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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЗИМБАБВЕ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
12:09 16.01.2023
Лукашенко подписал указ № 8, которым одобрен проект соглашения между Беларусью и Зимбабве о поощрении и взаимной защите инвестиций в качестве основы для проведения переговоров, сообщает его пресс-служба.
Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Министерство иностранных дел уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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