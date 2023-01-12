Лукашенко подписал указ № 8, которым одобрен проект соглашения между Беларусью и Зимбабве о поощрении и взаимной защите инвестиций в качестве основы для проведения переговоров, сообщает его пресс-служба.

Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Министерство иностранных дел уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.