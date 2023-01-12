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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПАКИСТАН ИЗУЧИТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ


09:16 16.01.2023

Пакистан изучит белорусский опыт в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Соответствующая договоренность достигнута во время посещения пакистанской делегацией во главе с Федеральным министром энергетики Хуррамом Дастгиром диспетчерского центра объединенной энергосистемы Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, членам делегации рассказали об управлении режимами работы объектов энергосистемы, использовании современных систем автоматизации и цифровизации в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Делегация высоко оценила белорусский опыт и выразила заинтересованность в его изучении.

«Мы впечатлены уровнем организации работы диспетчерского центра и заинтересованы в заимствовании передового белорусского опыта», - отметил Хуррам Дастгир.

Делегация также посетила центральный щит управления ГПО «Белтопгаз».
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