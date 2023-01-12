|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАКИСТАН ИЗУЧИТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
09:16 16.01.2023
Пакистан изучит белорусский опыт в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Соответствующая договоренность достигнута во время посещения пакистанской делегацией во главе с Федеральным министром энергетики Хуррамом Дастгиром диспетчерского центра объединенной энергосистемы Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, членам делегации рассказали об управлении режимами работы объектов энергосистемы, использовании современных систем автоматизации и цифровизации в сфере оперативно-диспетчерского управления.
Делегация высоко оценила белорусский опыт и выразила заинтересованность в его изучении.
«Мы впечатлены уровнем организации работы диспетчерского центра и заинтересованы в заимствовании передового белорусского опыта», - отметил Хуррам Дастгир.
Делегация также посетила центральный щит управления ГПО «Белтопгаз».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 16.01.2023
Конвертация в банках
на 16.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте