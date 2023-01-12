Содействие взаимной торговле продукцией деревообработки и сельского хозяйства, развитие импортозамещения и проведение совместных деловых мероприятий обозначены в качестве приоритетных направлений сотрудничества между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и посольством Республики Узбекистан в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, договоренность об организации тесного взаимодействия по данным вопросам достигнута 12 января в ходе визита узбекских дипломатов в центральный офис БУТБ.

По словам Рахматуллы Назарова, временного поверенного в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь, экономики наших стран не конкурируют друг с другом, а являются взаимодополняющими, что создает благодатную почву для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере электронной биржевой торговли.

«Как известно, высоким спросом в Узбекистане пользуется белорусская мясомолочная продукция и пиломатериалы, в то время как Беларусь активно закупает узбекские сухофрукты и хлопчатобумажные изделия. Отрадно, что большинство этих товаров уже представлены на биржевых торгах. Поэтому наша общая задача на текущий год — не только увеличить объемы биржевой торговли между нашими странами и максимально расширить круг участников, но и наладить взаимные поставки других востребованных товарных позиций. Не исключено, что именно они станут новыми точками роста и позволят достичь целевого показателя двустороннего товарооборота в 1 миллиард долларов», - подчеркнул узбекский дипломат.

На необходимость укреплять деловые контакты между белорусским и узбекским бизнесом по линии биржевой торговли указал и Камолиддин Хасанов, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана. С этой целью он предложил презентовать деятельность и инструментарий БУТБ на ближайшем заседании Делового совета Беларуси и Узбекистана, а также в рамках форума регионов, проведение которого запланировано в этом году.

«Степень осведомленности представителей бизнес-сообщества об имеющихся на бирже возможностях и инструментах играет важнейшую роль в развитии белорусско-узбекской биржевой торговли, а такие масштабные мероприятия, как форумы регионов, обеспечивают доступ к максимально широкой аудитории, позволяя довести информацию о преимуществах биржевого механизма непосредственно участникам рынка — производителям и потребителям товаров», - уверен Камолиддин Хасанов.

Предложения узбекской стороны были полностью поддержаны председателем правления БУТБ Александром Осмоловским, который, в свою очередь, обратил внимание на значительный потенциал сотрудничества в области импортозамещения. По мнению руководителя БУТБ, созданная биржей платформа по торговле промышленными и потребительскими товарами упростит работу узбекских компаний на белорусском рынке, а также поможет найти контрагентов в других странах.

«Сегодня на нашей цифровой платформе аккредитованы свыше 24 тысяч белорусских субъектов хозяйствования, включая около 95% всех государственных предприятий. Это значит, что узбекские компании могут, минуя посредников, покупать широчайшую номенклатуру белорусских товаров у их производителей или же наоборот — поставлять в Беларусь продукцию собственного производства, используя биржевую площадку как элемент товаропроводящей сети. При этом биржа проконтролирует надлежащее исполнение обязательств по каждой сделке. Это касается и транзитных сделок, когда и продавец, и покупатель являются нерезидентами Республики Беларусь. Таким образом, биржевая площадка может применяться узбекскими экспортерами в качестве безопасного канала сбыта товаров в третьи страны», - считает Александр Осмоловский.