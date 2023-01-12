Беларусь впервые достигла положительного сальдо в торговле с Россией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

В целом же, по его словам, по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении.

"У нас всегда была с Россией одна из главных проблем - отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд. По итогам 11 месяцев 2022 года достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами - $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев (2022 года, когда будут окончательно подведены статистические итоги - прим.) мы сможем преодолеть планку в $50 млрд", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он констатировал, что белорусские производители сумели найти пути для активизации работы на российском рынке, и большое внимание уделяется именно регионам.

"Работа с российскими регионами, которая под вашим руководством проводилась, приносит свои плоды. Работа с каждым регионом стоит на особом контроле в том числе и посольства Беларуси в Российской Федерации. Здесь система отстроена. Я уверен, что в этом году она будет работать точно так же", - добавил он.