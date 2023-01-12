|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ВПЕРВЫЕ ДОСТИГЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САЛЬДО В ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ
14:56 13.01.2023
Беларусь впервые достигла положительного сальдо в торговле с Россией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.
В целом же, по его словам, по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении.
"У нас всегда была с Россией одна из главных проблем - отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд. По итогам 11 месяцев 2022 года достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами - $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев (2022 года, когда будут окончательно подведены статистические итоги - прим.) мы сможем преодолеть планку в $50 млрд", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Он констатировал, что белорусские производители сумели найти пути для активизации работы на российском рынке, и большое внимание уделяется именно регионам.
"Работа с российскими регионами, которая под вашим руководством проводилась, приносит свои плоды. Работа с каждым регионом стоит на особом контроле в том числе и посольства Беларуси в Российской Федерации. Здесь система отстроена. Я уверен, что в этом году она будет работать точно так же", - добавил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 13.01.2023
Конвертация в банках
на 13.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте