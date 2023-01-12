Беларусь и Пакистан договорились о расширении сотрудничества. Это предусмотрено протоколом шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

С белорусской стороны документ подписал министр энергетики Виктор Каранкевич, с пакистанской - Федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир.

«Протокол фактически является «дорожной картой» по активизации двустороннего взаимодействия, - отметил в интервью журналистам Виктор Каранкевич. - Достигнуты договоренности о расширении торгово-экономических связей в сферах, представляющих взаимный интерес – машиностроение, сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, Беларусь заинтересована наращивать поставки в Пакистан промышленной продукции. В числе приоритетов – партнерство в области сельского хозяйства. И это не только готовность расширять поставки белорусских продовольственных товаров, но и продукции для животноводства: комбикормов, белковых добавок, ветпрепаратов. Более активному продвижению продукции агропромышленного комплекса будет содействовать создание в Пакистане постоянного выставочного центра Беларуси – данный проект сейчас прорабатывается.

Одним из взаимовыгодных направлений сотрудничества может стать фармацевтика.

Беларусь заинтересована в экспорте в Пакистан лекарственных препаратов, а также готова рассмотреть возможности создания совместных фармпроизводств», - рассказал Виктор Каранкевич.

Потенциал лечебно-профилактических учреждений нашей страны может быть успешно использован для развития медицинского туризма – соответствующие предложения также направлены пакистанской стороне.

Отдельно обсуждены возможности сотрудничества двух стран в области науки и высоких технологий. Это такие направления как нано-и биотехнологии, лазерная и оптоэлектроника, информационно-коммуникационные технологии, аэрокосмические и геоинформационные системы.

«У белорусских научных учреждений есть богатый опыт и уникальные проекты. Они готовы делиться новыми знаниями и технологиями с пакистанскими партнерами на взаимовыгодных условиях», - добавил министр.

По итогам заседания подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством межпровинциальной координации Пакистана о сотрудничестве в сфере туризма, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Музеем Лок Вирса (Пакистан) и Национальным историческим музеем Беларуси.