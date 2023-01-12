Беларусь заинтересована в развитии торговли и промышленной кооперации с Пакистаном. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на заседании белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В частности, Беларусь готова поставлять в Пакистан пассажирскую, коммунальную, сельскохозяйственную, карьерную технику, продукцию агропромышленного комплекса и текстильной промышленности. Взаимовыгодным может быть сотрудничество в сфере лесного хозяйства, фармацевтики, науки, отметил министр.

«Предлагаем активизировать двустороннее взаимодействие как в части наращивания товарооборота, так и в области инвестиционного сотрудничества. У наших стран есть хорошие перспективы для перехода от простой торговли к промышленной кооперации, созданию совместных производств в сферах, представляющих взаимный интерес», - предложил Виктор Каранкевич.

При этом белорусская сторона готова создавать для пакистанского бизнеса необходимые комфортные условия в стране с возможностью дальнейшего выхода на рынки государств-партнеров по Евразийскому экономическому союзу. А это объединенный рынок в 170 млн человек, который постоянно растет и развивается.

Важным направлением расширения двустороннего взаимодействия министр также назвал региональное сотрудничество.

Беларусь и Пакистан связывают многолетние дружеские отношения, в основу которых заложены принципы уважения и взаимного доверия, подчеркнул Виктор Каранкевич. Государства поддерживают регулярный политический диалог, сформирована необходимая договорно-правовая база, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи, реализуется конструктивное сотрудничество на площадках международных организаций и интеграционных объединений. Весомый импульс укреплению двустороннего партнерства придали встречи на высшем уровне.

«Повестка заседания комиссия включает наиболее перспективные для наших стран направления: промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование. Это далеко не полный перечень сфер, где наше партнерство может быть успешным. Мы приглашаем вас к открытому, конструктивному диалогу и готовы обсуждать весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия», - добавил руководитель Минэнерго.