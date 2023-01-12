ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ С ПАКИСТАНОМ


15:18 12.01.2023

Беларусь заинтересована в развитии торговли и промышленной кооперации с Пакистаном. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на заседании белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В частности, Беларусь готова поставлять в Пакистан пассажирскую, коммунальную, сельскохозяйственную, карьерную технику, продукцию агропромышленного комплекса и текстильной промышленности. Взаимовыгодным может быть сотрудничество в сфере лесного хозяйства, фармацевтики, науки, отметил министр.

«Предлагаем активизировать двустороннее взаимодействие как в части наращивания товарооборота, так и в области инвестиционного сотрудничества. У наших стран есть хорошие перспективы для перехода от простой торговли к промышленной кооперации, созданию совместных производств в сферах, представляющих взаимный интерес», - предложил Виктор Каранкевич.

При этом белорусская сторона готова создавать для пакистанского бизнеса необходимые комфортные условия в стране с возможностью дальнейшего выхода на рынки государств-партнеров по Евразийскому экономическому союзу. А это объединенный рынок в 170 млн человек, который постоянно растет и развивается.

Важным направлением расширения двустороннего взаимодействия министр также назвал региональное сотрудничество.

Беларусь и Пакистан связывают многолетние дружеские отношения, в основу которых заложены принципы уважения и взаимного доверия, подчеркнул Виктор Каранкевич. Государства поддерживают регулярный политический диалог, сформирована необходимая договорно-правовая база, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи, реализуется конструктивное сотрудничество на площадках международных организаций и интеграционных объединений. Весомый импульс укреплению двустороннего партнерства придали встречи на высшем уровне.

«Повестка заседания комиссия включает наиболее перспективные для наших стран направления: промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование. Это далеко не полный перечень сфер, где наше партнерство может быть успешным. Мы приглашаем вас к открытому, конструктивному диалогу и готовы обсуждать весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия», - добавил руководитель Минэнерго.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2023
валюта курс
EUR 2.8774
USD 2.6786
RUB 3.8568
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.8150
USD 2.6170 2.6330
RUB 2.8000 3.8750
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0660
EUR/RUB 71.8000 98.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте