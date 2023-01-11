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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «БРЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ ТУРЦИИ
12:11 12.01.2023
Онлайн-встреча представителей СЭЗ «Брест» и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD в Беларуси Микаелем Чалышканом и Игорем Сафроновым состоялась 11 января.
Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», во время онлайн-встречи были презентованы возможности свободной экономической зоны с учетом ее локации, инвестиционного потенциала, преференциальных условий работы предприятий-резидентов.
Участники переговоров обменялись актуальной информацией о приоритетных направлениях деятельности, обсудили организационные вопросы, связанные с возможностью реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Брест». Стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении совместной работы и проведении очередной встречи при посещении Беларуси представителями турецкого бизнеса.
В переговорах приняли участие заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Кривецкий и начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиций Александр Зоммерфельд.
Развитие делового сотрудничества с представителями турецкого бизнеса осуществляется на основе договоренностей, достигнутых в ходе участия делегации СЭЗ «Брест» в международной многоотраслевой выставке – MUSIAD EXPO-2022, проходившей в Стамбуле со 2 по 5 ноября.
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