МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ НАЦЕЛЕНЫ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ

09:27 12.01.2023 Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 11 января обсудил по телефону с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы рассмотрены ход реализации достигнутых ранее договоренностей, перспективы дальнейшего взаимодействия. Состоялся обмен мнениями в отношении ситуации в регионе. Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога.