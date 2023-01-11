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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ НАЦЕЛЕНЫ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
09:27 12.01.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 11 января обсудил по телефону с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы рассмотрены ход реализации достигнутых ранее договоренностей, перспективы дальнейшего взаимодействия.
Состоялся обмен мнениями в отношении ситуации в регионе.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога.
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