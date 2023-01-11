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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ


14:59 11.01.2023

В Беларусь 11 января 2023 года с визитом прибыла делегация Пакистана. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, возглавляет делегацию Федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир. В ее состав также входят представители министерств, экономических связей, торговли Пакистана.

В рамках визита пакистанской делегации в Минск состоится шестое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседатель комиссии с белорусской стороны - министр энергетики Виктор Каранкевич.

В ходе заседания стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке, образовании и других сферах. Запланирован к подписанию ряд двусторонних соглашений.

Программой визита предусмотрено посещение пакистанской делегацией Минского тракторного завода, ОАО «БЕЛАЗ», Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Визит завершится 14 января.
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