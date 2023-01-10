Китай предоставит Беларуси технико-экономическую помощь в размере 350 млн китайских юаней (около $52 млн. Это предусмотрено соглашением, подписанным между правительствами Беларуси и Китая от 22 ноября 2023 года.

Помощь предоставляется «для восполнения недостатка финансирования проектов «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».

«Беларусбанк и Государственный банк развития Китая совместно откроют на имя другой стороны беспроцентные и бескомиссионные счета в китайских юанях для технико-экономической помощи», - говорится в документе.