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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ $52 МЛН ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
12:43 11.01.2023
Китай предоставит Беларуси технико-экономическую помощь в размере 350 млн китайских юаней (около $52 млн. Это предусмотрено соглашением, подписанным между правительствами Беларуси и Китая от 22 ноября 2023 года.
Помощь предоставляется «для восполнения недостатка финансирования проектов «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».
«Беларусбанк и Государственный банк развития Китая совместно откроют на имя другой стороны беспроцентные и бескомиссионные счета в китайских юанях для технико-экономической помощи», - говорится в документе.
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