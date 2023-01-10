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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ БЕЛОРУССКИМИ И НЕМЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:09 11.01.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 10 января 2022 г. встретился с главой представительства Немецко-Белорусского экономического клуба Штефаном Хоффманном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках встречи обсуждены форматы возможного взаимодействия структур, направленного на активизацию деловых контактов между белорусскими и германскими компаниями.
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