МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ БЕЛОРУССКИМИ И НЕМЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:09 11.01.2023 Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 10 января 2022 г. встретился с главой представительства Немецко-Белорусского экономического клуба Штефаном Хоффманном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках встречи обсуждены форматы возможного взаимодействия структур, направленного на активизацию деловых контактов между белорусскими и германскими компаниями.