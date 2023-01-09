Постановлением Совмина № 736 от 31 октября 2022 г. одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и РФ о единых правилах конкуренции.

Согласно опубликованному 9 января 2023 года на Национальном правовом портале документу, Министерство антимонопольного регулирования и торговли уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание. При необходимости ведомству разрешено вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.