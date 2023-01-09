|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОЙ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ С ЗИМБАБВЕ
09:14 10.01.2023
Лукашенко указом № 4 от 9 января 2023 года одобрил проект соглашения с Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщает его пресс-служба.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2023
Курсы в банках
на 10.01.2023
Конвертация в банках
на 10.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте