Лукашенко указом № 4 от 9 января 2023 года одобрил проект соглашения с Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщает его пресс-служба.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.