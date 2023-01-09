ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


13:17 09.01.2023

С начала года более 6 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало свыше 6 тысяч иностранцев: 4 639 граждан Литвы, 786 граждан и 202 негражданина Латвии, граждан Польши — 703», - говорится в сообщении.

Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 391 316 иностранцев: 252 902 гражданина Литвы, 27 081 негражданин и 88 920 граждан Латвии, а также 22 413 граждан Польши.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2023
валюта курс
EUR 2.8712
USD 2.7314
RUB 3.8116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9095 0
USD 2.7101 -0.0213
RUB 3.8350 +0.0234
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8400 2.8800
USD 2.7100 2.7080
RUB 2.8000 3.8150
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0620
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте