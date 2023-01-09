МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

13:17 09.01.2023 С начала года более 6 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало свыше 6 тысяч иностранцев: 4 639 граждан Литвы, 786 граждан и 202 негражданина Латвии, граждан Польши — 703», - говорится в сообщении. Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 391 316 иностранцев: 252 902 гражданина Литвы, 27 081 негражданин и 88 920 граждан Латвии, а также 22 413 граждан Польши.