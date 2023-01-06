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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ ПРОВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ЛЕТНО-ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
09:55 09.01.2023
С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с).
Как сообщает Минобороны Беларуси, в республику 8 января 2023 года прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации.
Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.
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