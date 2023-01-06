С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с).

Как сообщает Минобороны Беларуси, в республику 8 января 2023 года прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации.

Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.