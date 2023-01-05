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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОПЫТ БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДСТАВЯТ НА 13-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ IRENA
15:59 06.01.2023
Заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий примет участие в online заседании 13-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), которая состоится 14-15 января 2023 года Абу-Даби (ОАЭ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, мероприятие будет проходить под общей темой «Переход к мировой энергетике – глобальное подведение итогов». Выступление представителя Беларуси запланировано на 14 января.
Ассамблея IRENA соберет глав государств/правительств, министров и лиц, принимающих решения в области энергетики, из стран-членов и присоединившихся государств, представителей глобальных заинтересованных сторон и частных субъектов. Она проводится с целью подведения итогов выполнения оперативных планов и реализации политики, а также согласования действий, предпринимаемых для осуществления энергетического перехода, между странами и регионами.
На площадях 13-й Ассамблеи IRENA будет организован ряд мероприятий по взаимодействию, на которых будут представлены конкретные взгляды на энергетический переход. В частности, планируется проведение круглого стола министерского уровня на тему применения особо важных материалов для осуществления перехода к полномасштабному использованию возобновляемых источников энергии.
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