Беларусь укрепляет экономические связи в торговле с Таджикистаном. Товарооборот увеличился практически в 2 раза. Об этом сообщил посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.

"К сожалению, те события, которые произошли в последнее время в Афганистане, не позволяют нам продуктивно работать. Выпала только одна товарная позиция. Если считать без нее, то по товарообороту с Таджикистаном мы приросли практически в два раза. В основном мы сделали упор на долгосрочные проекты, которые позволяют нам закрепиться на данном региональном рынке и поставлять нашу продукцию на ближайшие рынки", - рассказал дипломат.