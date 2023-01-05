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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТАДЖИКИСТАНОМ ВЫРОС В ДВА РАЗА
13:19 05.01.2023
Беларусь укрепляет экономические связи в торговле с Таджикистаном. Товарооборот увеличился практически в 2 раза. Об этом сообщил посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.
"К сожалению, те события, которые произошли в последнее время в Афганистане, не позволяют нам продуктивно работать. Выпала только одна товарная позиция. Если считать без нее, то по товарообороту с Таджикистаном мы приросли практически в два раза. В основном мы сделали упор на долгосрочные проекты, которые позволяют нам закрепиться на данном региональном рынке и поставлять нашу продукцию на ближайшие рынки", - рассказал дипломат.
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