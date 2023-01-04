ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ЗА РУБЕЖОМ В 2023 ГОДУ


11:29 05.01.2023

Постановлением Совета министров № 974 от 30 декабря 2022 г. утвержден план национальных выставок (экспозиций) в иностранных государствах на 2023 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, в целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок национальные экспозиции будут организованы на:

международной выставке International Trade and Industry Fair (Карачи в Пакистане);

международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad (Нови Сад в Сербии);

международной промышленной выставке FIA (Алжир в Алжире);

Азербайджанской международной выставке «Строительство» (Баку в Азербайджане);

шестой Китайской международной выставке импорта (Шанхай в Китае);

международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa Cairo (Каир в Египте);

международной выставке Vietnam Expo (Хошимин во Вьетнаме).

Беларусь также примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в российском Екатеринбурге, в статусе страны-партнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
валюта курс
EUR 2.8943
USD 2.7274
RUB 3.8147
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8935 0
USD 2.7274 +0.0186
RUB 3.8147 -0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8700
USD 2.7250 2.7400
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0540
EUR/RUB 75.0000 101.5000
USD/RUB 72.0000 97.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте