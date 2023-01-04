МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ЗА РУБЕЖОМ В 2023 ГОДУ

11:29 05.01.2023 Постановлением Совета министров № 974 от 30 декабря 2022 г. утвержден план национальных выставок (экспозиций) в иностранных государствах на 2023 год. Как сообщает Национальный правовой портал, в целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок национальные экспозиции будут организованы на: международной выставке International Trade and Industry Fair (Карачи в Пакистане); международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad (Нови Сад в Сербии); международной промышленной выставке FIA (Алжир в Алжире); Азербайджанской международной выставке «Строительство» (Баку в Азербайджане); шестой Китайской международной выставке импорта (Шанхай в Китае); международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa Cairo (Каир в Египте); международной выставке Vietnam Expo (Хошимин во Вьетнаме). Беларусь также примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в российском Екатеринбурге, в статусе страны-партнера.