Первая молочка под белорусским знаком качества сойдет с конвейера в Таджикистане. Событие намечено на февраль 2023 года. Об этом рассказал посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.

"По информации наших таджикских партнеров, первая молочная продукция должна выйти в промышленном варианте уже в феврале 2023 года. 10% акций данного совместного предприятия владеет Минский молочный завод № 1. С его стороны была оказана вся необходимая техническая и технологическая помощь, которая продолжится и в дальнейшем. Буквально в конце ноября - начале декабря мы произвели пробной партии той продукции, которую предполагается производить на данном предприятии. Единственным препятствием являлись упаковочные материалы. Проведя мониторинг данного рынка, мы надеемся, что в первую очередь продукция будет востребована на внутреннем рынке, потому что молочных продуктов, к сожалению, в Таджикистане не хватает", - сказал Виктор Денисенко.