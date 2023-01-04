Министерство экономики Тайваня (MOEA) в среду объявило о немедленном расширении своих санкций против России и ее союзника Беларуси. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Решение принято с целью предотвратить использование двумя странами высокотехнологичных товаров тайваньского производства в военных целях.

В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.

В апреле и мае 2022 года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции (компьютерной и информационно-коммуникационной продукции, датчиков, лазерных изделий и аэрокосмической продукции).