Более 386 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 386 145 иностранцев: 249 165 граждан Литвы, 26 896 неграждан и 88 247 граждан Латвии, а также 21 837 граждан Польши», - говорится в сообщении.

За новогодние выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало свыше 2 тысяч иностранцев. Большинство из них — граждане Литвы.