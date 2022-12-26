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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 386 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН СТРАН ЕВРОСОЮЗА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:59 03.01.2023
Более 386 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 386 145 иностранцев: 249 165 граждан Литвы, 26 896 неграждан и 88 247 граждан Латвии, а также 21 837 граждан Польши», - говорится в сообщении.
За новогодние выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало свыше 2 тысяч иностранцев. Большинство из них — граждане Литвы.
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