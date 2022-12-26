В МИД Беларуси 29 декабря 2022 года был вызвал Посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным вчера пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, данная воздушная цель была поражена силами войск ПВО Республики Беларусь, ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Белорусская сторона потребовала незамедлительно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты, наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям.