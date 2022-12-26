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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОСТОЯНИЕ БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
16:11 28.12.2022
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом Венгрии Жолтом Чуторой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-венгерских отношений, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Подтверждена готовность к продолжению двустороннего диалога и дальнейшему развитию сотрудничества во взаимовыгодных областях.
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