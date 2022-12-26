МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СОСТОЯНИЕ БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

16:11 28.12.2022 Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом Венгрии Жолтом Чуторой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-венгерских отношений, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Подтверждена готовность к продолжению двустороннего диалога и дальнейшему развитию сотрудничества во взаимовыгодных областях.