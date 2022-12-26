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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ЗРК «ТОР-М2К»
13:43 26.12.2022
В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.
В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены. Личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы.
«Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К» - это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот», - отметили в ведомстве.
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