В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены. Личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы.

«Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К» - это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот», - отметили в ведомстве.