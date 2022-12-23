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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО СОВЕРШИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РОССИЮ


16:16 23.12.2022

Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в подмосковном Звездном городке Лукашенко посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Он ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
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