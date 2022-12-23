|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАВЕРШЕНЫ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РФ О ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
15:50 23.12.2022
Министерство промышленности завершило все внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о единой промышленной политике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, соглашение будет направлено на повышение эффективности и конкурентоспособности промышленной продукции государств на внутреннем и внешнем рынках, а также формирования современной структуры национальных промышленных комплексов.
Предполагается, в частности, реализация единой промышленной политики через развитие производственно-технологической кооперации, создание транснациональных хозяйственных структур, разработку и реализацию совместных производственных и научно-технических программ и др.
Проект соглашения одобрен правительством Беларуси. Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту указанного соглашения.
На подписание соглашения уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.
Внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения проводит российская сторона.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
Курсы в банках
на 23.12.2022
Конвертация в банках
на 23.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте