Министерство промышленности завершило все внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о единой промышленной политике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, соглашение будет направлено на повышение эффективности и конкурентоспособности промышленной продукции государств на внутреннем и внешнем рынках, а также формирования современной структуры национальных промышленных комплексов.

Предполагается, в частности, реализация единой промышленной политики через развитие производственно-технологической кооперации, создание транснациональных хозяйственных структур, разработку и реализацию совместных производственных и научно-технических программ и др.

Проект соглашения одобрен правительством Беларуси. Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту указанного соглашения.

На подписание соглашения уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения проводит российская сторона.