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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА МИД БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СИРИИ
12:13 23.12.2022
По инициативе сирийской стороны 22 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Алейника с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом аль-Микдадом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе разговора собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в многосторонних форматах.
Главы внешнеполитических ведомств отметили важность курса на взаимную поддержку на международной арене и заинтересованность в активизации и расширении белорусско-сирийского сотрудничества.
Сирийский коллега поздравил С.Алейника с назначением на должность министра иностранных дел Беларуси.
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