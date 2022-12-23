По инициативе сирийской стороны 22 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Алейника с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом аль-Микдадом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе разговора собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в многосторонних форматах.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность курса на взаимную поддержку на международной арене и заинтересованность в активизации и расширении белорусско-сирийского сотрудничества.

Сирийский коллега поздравил С.Алейника с назначением на должность министра иностранных дел Беларуси.