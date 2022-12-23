МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЛАВЫ МИД БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

09:11 23.12.2022 Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 декабря 2022 года провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.