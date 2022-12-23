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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВЫ МИД БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
09:11 23.12.2022
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 декабря 2022 года провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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