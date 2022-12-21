МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ КИТАЯ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

11:29 22.12.2022 Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 21 декабря 2022 года провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и Китая. Подтверждено взаимное стремление к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия.