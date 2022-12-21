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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ КИТАЯ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:29 22.12.2022
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 21 декабря 2022 года провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и Китая. Подтверждено взаимное стремление к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия.
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