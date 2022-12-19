Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Лукашенко заявил 19 декабря на переговорах в Минске с Владимиром Путиным.

Он отметил, что также интенсивно работают правительства двух стран, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий. Подтверждение тому - стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству.

"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.