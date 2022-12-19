Около 370 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 369 703 иностранца: 239 591 гражданин Литвы, 25 786 неграждан и 83 999 граждан Латвии, а также 20 327 граждан Польши», - говорится в сообщении.

За выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 3 752 иностранца: 232 негражданина и 745 граждан Латвии, 2 379 граждан Литвы и 396 граждан Польши.