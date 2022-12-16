Концерн «Беллегпром» нарастит поставки продукции в Дагестан. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Согласно информации, в рамках визита белорусской делегации в Дагестан Минским производственным кожевенным объединением подписан контракт на поставку кожевенного товара на 100 млн российских рублей. Продукция МПКО и ранее экспортировалась в Дагестан, и партнеры готовы наращивать объемы.

Результативной стала встреча представителей белорусской делегации с мэром города Хасавюрт: принято решение проработать вопросы поставок ковровых изделий в торговые объекты города.

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев подчеркнул, что администрация региона заинтересована и окажет всяческую поддержку в выходе белорусского производителя на хасавюртовский рынок, в том числе в организации прямых поставок ковровых изделий местным предпринимателям.