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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЭКОНОМИКИ И ЮНИДО ОБСУДИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
14:43 16.12.2022
В Министерстве экономики 15 декабря 2022 г. состоялась встреча первого заместителя министра Юрия Чеботаря с миссией экспертов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, целью визита в Беларусь делегации является обсуждение актуальных вопросов реализации проекта международной технической помощи «Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси».
Эксперты ЮНИДО отметили значительный прогресс и позитивные результаты реализации проекта в Брестской области по технологиям Индустрии 4.0, создании демонстрационного центра коллективного использования оборудования для умного производства.
Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия в рамках запуска подобного проекта в Могилевской области, обсудили подходы по поддержке со стороны ЮНИДО социально-экономического и инновационного развития регионов Беларуси.
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