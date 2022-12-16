В Министерстве экономики 15 декабря 2022 г. состоялась встреча первого заместителя министра Юрия Чеботаря с миссией экспертов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, целью визита в Беларусь делегации является обсуждение актуальных вопросов реализации проекта международной технической помощи «Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси».

Эксперты ЮНИДО отметили значительный прогресс и позитивные результаты реализации проекта в Брестской области по технологиям Индустрии 4.0, создании демонстрационного центра коллективного использования оборудования для умного производства.

Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия в рамках запуска подобного проекта в Могилевской области, обсудили подходы по поддержке со стороны ЮНИДО социально-экономического и инновационного развития регионов Беларуси.