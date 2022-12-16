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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПОСТАВИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ СПЕЦТЕХНИКИ ВО ВЛАДИВОСТОК
12:47 16.12.2022
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 15 декабря поставило во Владивосток спецтехнику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, поступившие машины и оборудование – это первая партия техники, запланированной поставки для нужд города.
Холдинг «АМКОДОР» поставил 16 единиц машин. Среди них - погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211, погрузчики универсальные грузоподъемностью 3, 4 и 5 тонн, машина погрузочная универсальная АМКОДОР 37 и автогрейдеры AMKODOR G160.
Все машины «АМКОДОР» поставлены в адрес Муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» официальным дилером по Дальневосточному федеральному округу – ООО «Амкодор-Дормаш-ДВ» для осуществления различных дорожно-строительных и обслуживающих работ на территории Владивостокского городского округа.
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