Первичные профсоюзные организации ОАО «БЕЛАЗ» и ПАО «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита делегации БЕЛАЗа в российский Череповец Вологодской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», стороны намерены реализовывать совместные проекты в сфере социальной политики, культурно-спортивной и общественной работы, развивать информационный обмен, организовать взаимодействие по вопросам охраны труда и многое другое.

«В договоре мы прописали, что будем оказывать всяческое содействие в развитии связей между нашими профсоюзными организациями. Мы готовы к самому широкому партнерству», – отметил председатель белазовской профсоюзной организации Валерий Трусковский.