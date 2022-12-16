|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ОАО «БЕЛАЗ» И ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:40 16.12.2022
Первичные профсоюзные организации ОАО «БЕЛАЗ» и ПАО «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита делегации БЕЛАЗа в российский Череповец Вологодской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», стороны намерены реализовывать совместные проекты в сфере социальной политики, культурно-спортивной и общественной работы, развивать информационный обмен, организовать взаимодействие по вопросам охраны труда и многое другое.
«В договоре мы прописали, что будем оказывать всяческое содействие в развитии связей между нашими профсоюзными организациями. Мы готовы к самому широкому партнерству», – отметил председатель белазовской профсоюзной организации Валерий Трусковский.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
Курсы в банках
на 16.12.2022
Конвертация в банках
на 16.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте