МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С КЕНИЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

09:13 16.12.2022 Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин обсудил с министром сельского хозяйства и животноводства Республики Кения Митикой Линтури формирование правовых основ сотрудничества в аграрной сфере. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 15 декабря 2022 г. встрече также обсуждены перспективы развития экономического, технологического и образовательного взаимодействия в области сельского хозяйства.