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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С КЕНИЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
09:13 16.12.2022
Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин обсудил с министром сельского хозяйства и животноводства Республики Кения Митикой Линтури формирование правовых основ сотрудничества в аграрной сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 15 декабря 2022 г. встрече также обсуждены перспективы развития экономического, технологического и образовательного взаимодействия в области сельского хозяйства.
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