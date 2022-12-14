Свободная экономическая зона «Минск» и Агентство экономического развития Ленинградской области 14 декабря подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт СЭЗ, стороны закрепили в документе перспективные направления взаимодействия в новых экономических реалиях.

«В сложившихся экономических условиях мы рассматриваем новые формы сотрудничества, в том числе по вопросам импортозамещения. Данное соглашение направлено на расширение деятельности по развитию промышленной кооперации и инвестиций с нашим ключевым партнером - Российской Федерацией, в частности с Ленинградской областью», - отметил глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен.

В ходе визита в Ленинградскую область белорусская делегация посетит ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона, индустриальный парк «Гринстейт», учреждения культуры и образования региона.