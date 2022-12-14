Дипломаты должны добиваться, чтобы позиция Беларуси звучала отчетливо и громко. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко, представляя нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу министерства.

"Следует использовать все доступные площадки для доведения нашей честной позиции по вопросам внутренней и внешней политики. Причем делать это эффективно: не просто разразиться комментарием где-то, а работать активно и наступательно. Несмотря на то, что иногда нас не хотят слышать (или делают вид), вы должны добиваться того, чтобы позиция Беларуси звучала отчетливо и громко. Пусть с нами сейчас не все соглашаются, но голос Беларуси должны слышать и понимать наши подходы, которые всегда открыты, честны и прозрачны. Мы не ведем ни двойных, ни тройных игр. Все, что мы говорим, и является нашей внешней политикой", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он подчеркнул: как бы ни были негативно настроены по отношению к Беларуси отдельные западные круги, дипломат обязан нарабатывать базу зарубежных контактов высокого уровня в любых условиях.

"Это и есть основное предназначение, особенно для тех, кто работает за пределами нашей Родины. Это касается в первую очередь посольств и других загранучреждений. Какими бы ни были отношения в публичной плоскости, дипломаты обязаны вести и непубличную переговорную работу", - отметил премьер-министр.