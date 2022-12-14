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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ В ШОС
16:01 14.12.2022
Нужно максимально активизировать процесс вступления в ШОС. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко, представляя нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу министерства.
"В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером - РФ и интеграционными образованиями - ЕАЭС, СНГ, ШОС. Нужно отстаивать наши интересы там, где мы уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в ШОС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
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