Нужно максимально активизировать процесс вступления в ШОС. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко, представляя нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу министерства.

"В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером - РФ и интеграционными образованиями - ЕАЭС, СНГ, ШОС. Нужно отстаивать наши интересы там, где мы уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в ШОС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.