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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ БИЗНЕСА В УФЕ
11:15 14.12.2022
Представители ОАО «Красный пищевик» принимают участие в Международной неделе бизнеса, которая сегодня стартует в Уфе.
Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», в рамках форума планируется подписать более 50 соглашений. На мероприятии будут работать 55 дискуссионных площадок, на которых выступят более свыше спикеров федерального и международного уровней.
Участие в 15-й по счету, юбилейной Международной неделе бизнеса подтвердили порядка 3 тысяч гостей, представители свыше 20 стран.
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