Представители ОАО «Красный пищевик» принимают участие в Международной неделе бизнеса, которая сегодня стартует в Уфе.

Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», в рамках форума планируется подписать более 50 соглашений. На мероприятии будут работать 55 дискуссионных площадок, на которых выступят более свыше спикеров федерального и международного уровней.

Участие в 15-й по счету, юбилейной Международной неделе бизнеса подтвердили порядка 3 тысяч гостей, представители свыше 20 стран.