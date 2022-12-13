|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИОСТАНОВЛЕНО ЧЛЕНСТВО БЖД В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10:36 14.12.2022
Генеральной ассамблеей Международного союза железных дорог (МСЖД) 4 марта 2022 года ратифицировано решение о приостановлении членства Белорусской железной дороги и Российских железных дорог в этой организации. Об этом сообщает сайт АО «Укрзалізниця».
На такое решение повлияло обращение «Украинских железных дорог» в марте 2022 года с требованием приостановить членство железнодорожных организаций Беларуси и России.
Это было сделано, несмотря на то что Россия является важным финансовым спонсором организации. Кроме того, не приостанавливать членство России просили представители Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана. Но в итоге «за» проголосовали 72% участников МСЖД.
Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2022
Курсы в банках
на 14.12.2022
Конвертация в банках
на 14.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте