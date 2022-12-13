Генеральной ассамблеей Международного союза железных дорог (МСЖД) 4 марта 2022 года ратифицировано решение о приостановлении членства Белорусской железной дороги и Российских железных дорог в этой организации. Об этом сообщает сайт АО «Укрзалізниця».

На такое решение повлияло обращение «Украинских железных дорог» в марте 2022 года с требованием приостановить членство железнодорожных организаций Беларуси и России.

Это было сделано, несмотря на то что Россия является важным финансовым спонсором организации. Кроме того, не приостанавливать членство России просили представители Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана. Но в итоге «за» проголосовали 72% участников МСЖД.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.