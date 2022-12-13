Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития информационных технологий Министерства связи и информатизации Беларуси и правительства Нижегородской области состоялось в режиме видеоконференцсвязи 13 декабря 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, представители белорусской стороны выступили с презентациями по вопросам реализации проекта «Умный город», научно-образовательной деятельности в сфере цифровизации, деятельности Центра перспективных исследований в сфере цифрового развития.

Российские коллегии раскрыли основные компетенции предприятий ИТ-отрасли Нижегородской области, представили презентацию направлений деятельности АНО «Центр искусственного интеллекта», поделились опытом в части создания IT-кампуса в Нижнем Новгороде, рассказали о возможных форматах и направлениях сотрудничества, в том числе в сфере импортозамещения.

Делегацию Нижегородской области пригласили принять участие в Международном ИКТ форуме ТИБО-2023, который состоится в Минске с 18 по 21 апреля 2023 г.