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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С РОССИЕЙ О СУДОХОДСТВЕ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ
17:12 13.12.2022
Лукашенко подписал указ № 422, в соответствии с которым одобрен проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров, сообщает его пресс-служба.
На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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