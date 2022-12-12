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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАСТАИВАЕТ НА СОХРАНЕНИИ ЗА ВТАМО СТАТУСА ПРОФПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ СЛУЖБАМИ
15:08 13.12.2022
Необходимость сохранения за Всемирной таможенной организацией статуса исключительно профессиональной площадки для диалога между таможенными службами отстаивает представитель Государственного таможенного комитета Беларуси в посольстве нашей страны в Королевстве Бельгия Павел Павлюкевич в рамках заседаний рабочих групп органов ВТамО.
«Постоянные заявления на рабочих встречах представителей Украины о нарушении Российской Федерацией и Республикой Беларусь принципов таможенного сотрудничества, разрушении украинской таможенной инфраструктуры, эскалации военных действий, которые поддерживаются отдельной группой стран, не должны иметь место на подобных мероприятиях, так как такие дебаты вне сферы полномочий данного органа», - отметил Павел Павлюкевич.
Он инициирует перед коллегами нормализацию движения через пункты пропуска на границе Беларуси со странами Европейского союза, включая возобновление работы временно закрытых пунктов пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такая позиция доводится на различных международных площадках. Последняя из которых, заседание рабочей группы по доходам и мошенничеству Комитета по правоохранительной деятельности ВТамО, состоялась вчера.
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