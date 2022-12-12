ОАО «Могилевлифтмаш» подготовило для отгрузки первую партию лифтового оборудования в адрес совместного сборочного производства в Кыргызстане. Об этом заявил заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Антон Бельский.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Беларуси, договоренность об организации сборочного предприятия на базе ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» (Ош) с целью участия в программе замены изношенных лифтов в Бишкеке достигнута минувшим летом во время визита представителей кыргызского предприятия на ОАО «Могилевлифтмаш».

Генеральное соглашение по совместному выпуску лифтов между ОАО «Могилевлифтмаш» (Беларусь) и ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» (Кыргызстан) было подписано в сентябре на заседании белорусско-кыргызской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В ноябре текущего года был заключен договор на поставку первых 20 единиц лифтового оборудования на сумму более 200 тыс. долларов.

К настоящему времени все лифты изготовлены и готовы к отгрузке. С ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» проводится работа по согласованию перечня узлов и деталей, которые будут производиться на производственных мощностях кыргызского партнера. Планируемый ежегодный объем замены лифтов – не менее 100 лифтов в год.

Кыргызстан является традиционным партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. В целом, с начала года объем экспорта белорусских промышленных предприятий на рынок Кыргызстана увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.